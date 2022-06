Israele | ricade il governo Netanyahu alla finestra

Pubblicità

... dove si trovano tutti gli insediamenti e chesotto il controllo militare e civile ... rivendicando di aver salvatoda una lunga crisi politica, di aver migliorato la sicurezza e il clima ...... che delimita il triangolo di superficie erodendo parte dell'acqua rivendicata dae contenuta dalla linea H. In entrambi i casi, il campo di Karishinteramente nella zona economica ...Israele avrà un ruolo chiave per la fornitura di gas naturale europeo. In Italia Arera attesta le speculazioni sul prezzo del gas, in rally oltre 90 euro a megawattora ...Il comandante della Brigata Samaria partecipa a una conferenza civile in un insediamento e dice tra gli applausi che "l'esercito e gli insediamenti sono una cosa sola ...