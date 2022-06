Isola | ' il viaggio Honduras-Italia dura 3 giorni' | Guendalina si sfoga per l' uscita di Edoardo

Pubblicità

BeppeSammartino : RT @clara_muollo: Sempre devi avere in mente Itaca - raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio; fa che… -

Radio Deejay

Il suo è stato un ritiro forzato e Guendalina non l'ha presa bene Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: 'Summer' from Bensound.com, Carmen Di Pietro e il 'trucco' per pagare le bollette:...Il 41% degli intervistati vorrebbe infatti avere a disposizione alternative disostenibili ... Nell'di Hvar, in Croazia, tre anni fa sono state introdotte sanzioni fino a 700 euro per chi ... Vacanze last minute: 5 isole europee low cost per l’estate 2022. Ecco le “Maldive del Mar Ionio” L'estate televisiva continua a regalare soddisfazioni a Massimiliano Ossini. Il conduttore, alla guida di UnoMattinaEstate su Rai1, tornerà anche in prima serata su Rai2 con il viaggio di Kalipè – a p ...Edoardo Tavassi è stato eliminato dall’Isola dei famosi a causa di alcuni problemi al ginocchio. Il suo è stato un ritiro forzato e Guendalina non l'ha presa bene.