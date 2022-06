Isola dei Famosi | la rabbia della madre di Edoardo Tavassi | “Lo hanno costretto”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante da tempo ormai sia per sua scelta ai margini del mondo dello spettacolo, Emanuela Fuin, ex showgirl di successo (ha lavorato con artisti del calibro di Renzo Arbore e Nino Frassica) e mamma die Guendalina, stavolta ha deciso di farsi sentire. La donna, infatti, non ha mandato giù il ritiro del figlio dall’dei2022 a causa di grave problema al ginocchio. Non è chiaro se la Fuin pensi che l’infortunio non fosse talmente grave da determinare il ritiro dal reality show, ma una cosa per lei è certa: suo figlionon si sarebbe mai ritirato a un passo dalla finale se non fosse stato. “non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo” ha detto infatti la donna, senza però specificare a chi si riferiva, se ...