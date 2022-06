Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Estefania Bernal: notte di fuoco dopo l’abbandono? Ecco cosa è successo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Edoardo Tavassi ha confessato un certo interesse per Estefania Bernal; inizialmente il naufrago si era avvicinato molto a Mercedesz Henger, ma le cose fra loro sono precipitate. Oggi il fratello di Guendalina sembra aver messo gli occhi addosso alla modella argentina. Lei lo ricambia? Leggi anche: Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è ritirato per... Leggi su donnapop (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha confessato un certo interesse per; inizialmente il naufrago si era avvicinato molto a Mercedesz Henger, ma le cose fra loro sono precipitate. Oggi il fratello di Guendalina sembra aver messo gli occhi addosso alla modella argentina. Lei lo ricambia? Leggi anche:deisi è ritirato per...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Corriere : ?? Kiev lancia l’assalto all’Isola dei Serpenti - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - VVazzari : Battaglia per l'Isola dei Serpenti: i russi respingono l'attacco ucraino. L'isola, strategicamente importante, ha u… - zazoomblog : Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Le quote dei bookmaker - #vincerà #l’Isola #Famosi #2022? -