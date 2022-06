Isola dei Famosi 2022 | a Nicola Savino manca un dito | il motivo è raccapricciante

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Chi segue con attenzione l’dei, durante gli interventi disi è reso conto – visto che l’opinionista gesticola molto – che gliundella mano. Il mignolo, per la precisione. Ma cosa gli è successo? A rivelarlo era stato lo stessoin un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2017.dei, la rabbia della madre di Edoardo Tavassi: “Lo hanno costretto” Come la sorella Guendalina, anche la madre di Edoardo Tavassi è rimasta delusa dal ritiro del figlio a causa di un problema al ginocchiodei, ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - quellochenonsi2 : RT @quellochenonsi2: 70.000 al concerto dei Rolling Stones...fra un paio di settimane vedremo l'incremento delle infezioni da #COVID19 ...d… - quellochenonsi2 : 70.000 al concerto dei Rolling Stones...fra un paio di settimane vedremo l'incremento delle infezioni da #COVID19 .… - TranslateWarIT : Sono arrivati ??i frame con i risultati del bombardamento di Snake Island (l'Isola dei serpenti) da parte delle nos… -

Guendalina Tavassi si racconta dopo L'famosi: le dichiarazioni sul ritiro del fratello Edoardo Tavassi E' una Guendalina Tavassi senza peli sulla lingua, quella che si racconta ai microfoni di una nuova intervista concessa a ...... all'internobagagli di due signore tedesche, che stavano facendo rientro a casa, decise a portare con sé un ricordo fisico della propria permanenza sull'. In altre 4 occasioni, invece, un ...Momenti di intrattenimento saranno offerti dai numerosi ristoranti per cenare o per un aperitivo con vista su uno dei posti più belli del mondo. L’Isola del Cinema è prodotta dall’Associazione Amici ...Stando a Parpiglia, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe corteggiato Edoardo Tavassi dopo il suo ritiro senza riuscirci ...