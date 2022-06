Isola, Carmen Di Pietro e il ‘trucco’ per pagare le bollette: c’entra Alessandro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Durante l’extended edition de l’Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro hanno parlato di bollette ed è saltato fuori che Carmen Di Pietro, nonostante la tecnologia e altri metodi molto più pratici, le paga ancora andando direttamente e fisicamente alle Poste, e non tramite rid bancario. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi, Edoardo Tavassi si mostra dopo il ritiro: quel dettaglio sul ginocchio non torna. Alcuni fan sono perplessi Nicolas ha cercato di spiegare la comodità di averle direttamente addebitate sul conto ma Carmen non si è convinta e ha precisato che in realtà a pagare le bollette alle Poste manda ogni volta il figlio Alessandro. Carmen ha spiegato che secondo lei il ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 giugno 2022) Durante l’extended edition de l’dei famosi, Nicolas Vaporidis eDihanno parlato died è saltato fuori cheDi, nonostante la tecnologia e altri metodi molto più pratici, le paga ancora andando direttamente e fisicamente alle Poste, e non tramite rid bancario. LEGGI ANCHE: —dei famosi, Edoardo Tavassi si mostra dopo il ritiro: quel dettaglio sul ginocchio non torna. Alcuni fan sono perplessi Nicolas ha cercato di spiegare la comodità di averle direttamente addebitate sul conto manon si è convinta e ha precisato che in realtà alealle Poste manda ogni volta il figlio Alessandro.ha spiegato che secondo lei il ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Il pubblico ha deciso: Carmen è la quarta finalista di questa edizione dell’#Isola!? - IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola Luca, Marialaura, Carmen, Mercedesz e Nick raggiungono Nicolas in Finale - californissima : @Alessan07633755 E lo dico da fan di Carmen che mi ha fatto ridere tantissimo. Ma non fino a vincere. #isola - gherbitz : Sperare che l'#isola la vinca Carmen piuttosto che Nicolas é come sperare che un asino vinca una corsa di cavalli.… -