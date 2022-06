Isola 2022 | Guendalina Tavassi rivela il motivo del collegamento saltato

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nella puntata di lunedì 20 giugnodell'dei Famosi doveva essere presente anche, che avrebbe dovuto collegarsi con il fratello Edoardo durante la semifinale. La sua partecipazione è però saltata all'ultimo minuto.22,assente in studio: ilIn una serie di Instaram stories l'ex naufraga aveva annunciato: «Staserà non mi vedrete ina L'. E questo perché sono una persona leale ed onesta. Quindi no, non mi collego e buona puntata ragazzi». Parole che hanno destato dei sospetti in tanti, che hanno ritenuto che l'influencer avesse voltuo mandare una frecciatina al programma. Per mettere a tacere tali pettegolezzi, laè tornata sull'argomento e ...