Inzaghi e Italiano, quando il rinnovo è sacrosanto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il primo giorno d’estate ha portato in dote per Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano il rinnovo di contratto con Inter e Fiorentina Inzaghi e Italiano hanno finalmente messo i puntini sulle “I” e una bella firmetta sul rispettivo rinnovo di contratto con Inter e Fiorentina che dunque rimarranno porto sicuro anche nella prossima stagione. Non che ci fossero particolari dubbi per quel che riguarda il tecnico piacentino, autore di una prima stagione in nerazzurro tutto sommato positiva. Anche se alcune malelingue sostengono che una sconfitta contro la Juve in Coppa Italia avrebbe segnato in altro modo il destino, unendo evidentemente la delusione Scudetto. Ma tornando alla scorsa estate, in fondo non tutti erano convinti che l’Inter sarebbe stata competitiva fino in fondo dopo lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il primo giorno d’estate ha portato in dote per Simonee Vincenzoildi contratto con Inter e Fiorentinahanno finalmente messo i puntini sulle “I” e una bella firmetta sul rispettivodi contratto con Inter e Fiorentina che dunque rimarranno porto sicuro anche nella prossima stagione. Non che ci fossero particolari dubbi per quel che riguarda il tecnico piacentino, autore di una prima stagione in nerazzurro tutto sommato positiva. Anche se alcune malelingue sostengono che una sconfitta contro la Juve in Coppa Italia avrebbe segnato in altro modo il destino, unendo evidentemente la delusione Scudetto. Ma tornando alla scorsa estate, in fondo non tutti erano convinti che l’Inter sarebbe stata competitiva fino in fondo dopo lo ...

