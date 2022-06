International Yoga Day: l’esperienza immersiva organizzata da Nike (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una celebrazione dello sport anche nell’anno dei 50 anni di Nike Sono tornate le sessioni d’allenamento, gratuite e aperte, di Nike. Il “nuovo” corso è partito ieri, solstizio d’estate, con l‘International Yoga Day. L’evento, esperienza immersiva e rilassante, ha avuto luogo nella cornice suggestiva del parco BAM – Biblioteca degli Alberi Milano in occasione anche dei 50 anni del brand. A condurre l’allenamento i Trainer Nike e per l’occasione un dj set d’eccezione: Mace. L’artista ha fatto da sfondo all’allenamento con una performance live, creando il soundscape della sessione, per una pratica più profonda e spirituale. Lo Yoga infatti è unione tra ciò che è in alto e ciò che è in basso, tra il singolo e il collettivo e tra la sfera fisica, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una celebrazione dello sport anche nell’anno dei 50 anni diSono tornate le sessioni d’allenamento, gratuite e aperte, di. Il “nuovo” corso è partito ieri, solstizio d’estate, con l‘Day. L’evento, esperienzae rilassante, ha avuto luogo nella cornice suggestiva del parco BAM – Biblioteca degli Alberi Milano in occasione anche dei 50 anni del brand. A condurre l’allenamento i Trainere per l’occasione un dj set d’eccezione: Mace. L’artista ha fatto da sfondo all’allenamento con una performance live, creando il soundscape della sessione, per una pratica più profonda e spirituale. Loinfatti è unione tra ciò che è in alto e ciò che è in basso, tra il singolo e il collettivo e tra la sfera fisica, ...

