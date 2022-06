Inter senza freni Lukaku e Mkhitaryan: cosa farà il Napoli? (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Inter di Simone Inzaghi potrà contare su Lukaku e Mkhitaryan, tifosi in estasi per i due colpi. In attesa di capire se l’Inter farà anche il colpo Dybala i tifosi nerazzurri si consolano con Lukaku e Mkhitaryan. Operazione assurda quella che ha riportato il belga in nerazzurro, dato che si parla di un prestito inferiore ai 10 milioni di euro, nonostante il Chelsea lo avesse pagato 110 milioni di euro appena una stagione fa. In giornata anche Mkhitaryan ha svolto le visite mediche per l’Inter che si prepara a schierare un attacco roboante che conta la presenza anche di Lautaro Martinez e Dzeko. Ovviamente bisogna tenere conto che i nerazzurri hanno perso Perisic e che Marotta ha detto che il mercato si dovrà chiudere ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’di Simone Inzaghi potrà contare su, tifosi in estasi per i due colpi. In attesa di capire se l’anche il colpo Dybala i tifosi nerazzurri si consolano con. Operazione assurda quella che ha riportato il belga in nerazzurro, dato che si parla di un prestito inferiore ai 10 milioni di euro, nonostante il Chelsea lo avesse pagato 110 milioni di euro appena una stagione fa. In giornata ancheha svolto le visite mediche per l’che si prepara a schierare un attacco roboante che conta la preanche di Lautaro Martinez e Dzeko. Ovviamente bisogna tenere conto che i nerazzurri hanno perso Perisic e che Marotta ha detto che il mercato si dovrà chiudere ...

Pubblicità

Inter : Il viaggio di @SociosItalia e Inter prosegue. Nella prossima stagione, - AlfredoPedulla : #Lukaku-#Inter: la richiesta ufficiale #Chelsea di 10 milioni è del 15 giugno non di oggi. Nessuna call ieri, oggi… - inter_truth : @Vittori29675440 @Gabry9416 @simostu9 Io ti ho detto qual'era la sua media gol, ed era tipo di un gol ogni 163 o 16… - Rougenoir1978 : @mauriziosandro7 @OnceDeGala10 @elliott_il Ma che vuol dire si certo? È la realtà. Dida risulta extra per ogni anno… - Priorita_ACM : L’Inter senza Perisic e Skriniar è già tanto se arriva quarta, considerando che ha perso 2 dei 3 più forti e in att… -