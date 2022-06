Inter, Di Marzio: “Per il ritorno di Lukaku è questione di dettagli: le cifre dell’affare” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inter DI Marzio Lukaku – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale parlando del calciomercato dell’Inter. Ecco quanto affermato. “Il ritorno di Lukaku all’Inter è questione di dettagli. Oggi l’Inter ha fatto passi avanti decisivi pe riportare l’attaccante belga a Milano. I nerazzurri hanno alzato l’offerta per il prestito, portandola a 8 milioni più 4 di bonus – tutti legati alla conquista dello scuetto – rispetto ai 7 proposti ieri. Un rilancio che ha convinto il Chelsea, che ora deve solo formalizzare l’accordo raggiunto verbalmente. L’accelerata decisiva è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando nella ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale parlando del calciomercato dell’. Ecco quanto affermato. “Ildiall’di. Oggi l’ha fatto passi avanti decisivi pe riportare l’attaccante belga a Milano. I nerazzurri hanno alzato l’offerta per il prestito, portandola a 8 milioni più 4 di bonus – tutti legati alla conquista dello scuetto – rispetto ai 7 proposti ieri. Un rilancio che ha convinto il Chelsea, che ora deve solo formalizzare l’accordo raggiunto verbalmente. L’accelerata decisiva è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando nella ...

