Inter | Barella vince il premio ‘Talenti d’Italia’ del Comitato italiano fairplay

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nicolòè stato premiato con un riconoscimento denominato, nel contesto della cerimonia concernente il Meeting d’estate in quel di Ischia. La quarantunesima edizione dell’evento organizzato dalha ospitato il centrocampista azzurro, costantemente protagonista con la maglia dell’significativo per il sardo, abile a imporsi sin da giovanissimo in Serie A e a imporsi tra i migliori talenti della Nazionale detentrice del titolo europeo. Oltre l’ex Cagliari, premi anche per altri volti rilevanti nel mondo del calcio; da Fabio Peccia a Gianfranco Zola, passando inevitabilmente per Franco Causio e Alberto Zaccheroni. Certamente un onore per...

Mkhitaryan sarebbe nella rosa dell'ben più di un'alternativa di esperienza e qualità rispetto al trio- Brozovic - Calhanoglu. Garantirebbe attitudine a partite internazionali e anche ...Commenta per primo Non solo è stato il miglior uomo assist nerazzurro con 12 passaggi decisivi verso i suoi compagni, Nicolòha anche vinto il premio per l'assist più bello della stagione (votato dai tifosi), quello per Sanchez in occasione della sfida contro il Cagliari. Inter, per i tifosi nerazzurri è di Barella l'assist più bello della stagione VIDEO Si è chiuso a Ischia il 41/o Meeting estate, organizzato dal Comitato nazionale italiano fairplay, una tre giorni dedicata ad incontri internazionali sui temi del calcio coordinata dall'avvocato Franc ...Tempo di visite mediche con l'Inter per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, in scadenza di contratto con la Roma, giocherà per i prossimi due anni con la maglia nerazzurra. Arrivato a Milano ...