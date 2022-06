Insieme per il futuro, nasce ufficialmente il gruppo di Luigi Di Maio: 40 parlamentari su 62 al primo mandato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione del gruppo Insieme per il futuro, la nuova componente che fa capo a Luigi Di Maio e di cui fanno parte tutti i deputati che hanno lasciato il Movimento Cinque Stelle. In totale sono 40 (su 62) i parlamentari al primo mandato che hanno lasciato il M5S per iscriversi al nuovo gruppo di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro. Dei parlamentari al primo mandato, 30 siedono alla Camera e 10 al Senato. Solo 20, invece, sono i parlamentari al secondo mandato. Lo confermano fonti ‘dimaiane’. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato il Aula alla Camera la costituzione delper il, la nuova componente che fa capo aDie di cui fanno parte tutti i deputati che hanno lasciato il Movimento Cinque Stelle. In totale sono 40 (su 62) ialche hanno lasciato il M5S per iscriversi al nuovodiDiper il. Deial, 30 siedono alla Camera e 10 al Senato. Solo 20, invece, sono ial secondo. Lo confermano fonti ‘dimaiane’. L'articolo ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : I parlamentari fedeli a Di Maio fondano alla Camera e al Senato il gruppo “Insieme per il futuro”. Stipendio. @stampasgarbi @Adnkronos - Giorgiolaporta : Giggino #DiMaio fonda un partito? Ecco il nuovissimo #spot di Insieme per il Futuro!! W la coerenza! ?? #21giugno - petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - carlodemichele : RT @Belzebu6663: Fatemi indovinare ... I 60 parlamentari che hanno lasciato il #M5s per unirsi a #DiMaio sono quelli a cui scadeva il dopp… - lore_viga : Insieme per il (loro) Futuro -