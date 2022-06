Inps-Upb | quasi metà percettori ' Quota 100' dipendenti privati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La gestione di liquidazione di "100" è stata da lavoro dipendente privato perladei casi, da lavoro dipendente pubblico per poco più del 30%, da lavoro autonomo per circa il 20%. Sono alcune evidenze dell'analisi congiuntae Ufficio Parlamentare di bilancio (Upb), "Un bilancio di '100' a tre anni dal suo avvio", presentato oggi a Palazzo Wedekind a Roma.l'81% dei pensionati con '100' vi è transitato direttamente dal lavoro, poco meno del 9% da silente, ovvero soggetti che pur avendo in passato versato contributi non lavoravano né percepivano altre prestazioni, inoltre poco più dell'8% da una condizione di percettore di prestazioni di sostegno al reddito, circa il 2% da prosecutori volontari di ...