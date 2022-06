Innovazione verde, Graded al Greentech Festival di Berlino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci sarà anche Graded, azienda napoletana del settore energia, al Greentech Festival di Berlino (Gtf) (GreentechFestival.com), che si terrà dal 22 al 24 giugno nella suggestiva sede dell’ex aeroporto di Tegel, con uno spazio espositivo ideato dalla Città della Scienza di Napoli dove vengono presentate le tecnologie Italiane nate dalla ricerca di frontiera e che giocano un ruolo fondamentale nella tutela dell’ambiente e per la riduzione del nostro impatto sul pianeta. La società guidata da Vito Grassi presenterà il nuovo impianto a idrogeno che sarà installato nella Green Farm di Castelvolturno. La mostra – sostenuta dall’Ambasciata d’Italia e da ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – presenterà alcuni esempi di sostenibilità in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci sarà anche, azienda napoletana del settore energia, aldi(Gtf) (.com), che si terrà dal 22 al 24 giugno nella suggestiva sede dell’ex aeroporto di Tegel, con uno spazio espositivo ideato dalla Città della Scienza di Napoli dove vengono presentate le tecnologie Italiane nate dalla ricerca di frontiera e che giocano un ruolo fondamentale nella tutela dell’ambiente e per la riduzione del nostro impatto sul pianeta. La società guidata da Vito Grassi presenterà il nuovo impianto a idrogeno che sarà installato nella Green Farm di Castelvolturno. La mostra – sostenuta dall’Ambasciata d’Italia e da ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – presenterà alcuni esempi di sostenibilità in ...

