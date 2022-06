Innovazione, un ‘gemello digitale vivo’ in 4D per il Parco Archeologico dell’Appia Antica (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Un gemello digitale vivo in 4D per racchiudere e custodire ogni angolo – e ogni bellezza- del Parco Archeologico dell’Appia Antica in un mappa super-tech, un Atlante moderno che si estende nel tempo passato e futuro a n-dimensioni. Lo studio è già cominciato ed a realizzarlo sono il Parco Archeologico dell’Appia Antica (Paaa), istituto autonomo del Ministero della Cultura, e il Politecnico di Milano che hanno avviato un vasto progetto “organico e sistematico di rilievo e digitalizzazione” nel territorio del Parco. L’obiettivo è dare forma a un Atlante geografico moderno che si configura come ‘living digital twin 4D’, cioè gemello digitale vivo, un modello destinato a esperti, curatori e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Un gemellovivo in 4D per racchiudere e custodire ogni angolo – e ogni bellezza- delin un mappa super-tech, un Atlante moderno che si estende nel tempo passato e futuro a n-dimensioni. Lo studio è già cominciato ed a realizzarlo sono il(Paaa), istituto autonomo del Ministero della Cultura, e il Politecnico di Milano che hanno avviato un vasto progetto “organico e sistematico di rilievo e digitalizzazione” nel territorio del. L’obiettivo è dare forma a un Atlante geografico moderno che si configura come ‘living digital twin 4D’, cioè gemellovivo, un modello destinato a esperti, curatori e ...

