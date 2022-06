Innovazione | trenta nuove startup nel settore manifatturiero campano | via al progetto Cam

Il Denaro

Di seguito, pubblicato da Electronic's Time: La tradizione dell'ospitalità pugliese si fonde con l'tecnologica in due giorni che valorizzeranno la relazione di fiducia costruita dal nostro team con i partners grazie ai quali oggi siamo in grado di offrire più competenze e più soluzioni. ...I progetti dovranno cogliere i bisogni didelle medie e grandi aziende regionali e nazionali. Le miglioriidee entreranno a far parte del programma di accelerazione e i giovani ... Innovazione, 30 nuove startup nel manifatturiero campano: via al progetto Cam. Presentazione a Cava - Ildenaro.it I progetti dovranno cogliere i bisogni di innovazione delle medie e grandi aziende regionali e nazionali. Le migliori trenta idee entreranno a far parte del programma di accelerazione e i giovani ...Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...