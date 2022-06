Innovazione, 30 nuove startup nel manifatturiero campano: via al progetto Cam. Presentazione a Cava (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dall’idea imprenditoriale all’affiancamento di professionisti del settore, fino alla nascita della startup. Trenta progetti innovativi potranno diventare realtà imprenditoriali grazie al progetto Campania Advanced Manufacturing (Cam), un programma di 12 mesi che ha l’obiettivo di sostenere l’industria della manifattura 4.0 e l’artigianato digitale grazie alle idee e alle innovazioni. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Medaarch, Università Federico II di Napoli e Terra Metelliana ETS, co-finanziato dal programma POR Campania FSE 2014-2020 della Regione Campania e dedicato alla nascita di start-up che operano nel settore manifatturiero campano. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 29 giugno alle ore 18 presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni (Salerno), ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dall’idea imprenditoriale all’affiancamento di professionisti del settore, fino alla nascita della. Trenta progetti innovativi potranno diventare realtà imprenditoriali grazie alCampania Advanced Manufacturing (Cam), un programma di 12 mesi che ha l’obiettivo di sostenere l’industria della manifattura 4.0 e l’artigianato digitale grazie alle idee e alle innovazioni. Ilè nato dalla collaborazione tra Medaarch, Università Federico II di Napoli e Terra Metelliana ETS, co-finanziato dal programma POR Campania FSE 2014-2020 della Regione Campania e dedicato alla nascita di start-up che operano nel settore. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 29 giugno alle ore 18 presso il Centro per l’Artigianato Digitale dide’ Tirreni (Salerno), ...

shalomroma : 22 società di servizi idrici e 3 studi di ingegneria italiana sono stati in visita in Israele per cercare collabora… - telepass : 'In #Telepass innovazione non significa soltanto trovare nuove soluzioni tecnologiche, ma significa darne di più a… - nicola_giusto : Introduzione: Mai come in questi ultimi anni, l’innovazione tecnologica sta avendo un impatto straordinario sulle n… - LucaTraini1 : RT @trararitipi: #Cultura #Italia #Arte #Innovazione #VirtualReality Debora Ferrari e Luca Traini sono felici di aver contribuito alla rea… - Marilenapas : RT @fanpage: I nuovi vaccini Covid bivalenti includono la proteina Spike del virus originario e quella di Omicron e possono ampliare l’immu… -