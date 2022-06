Inghilterra nel terremoto: la regina Elisabetta non ce l’ha fatta | Non era mai successo dall’incoronazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) In Inghilterra accade un vero e proprio dramma per moltissimi. La regina Elisabetta non riesce a farcela, incredibile È la prima volta che si verifica un evento del genere. Sin dal giorno dell’incoronazione non era mai successa una cosa così. Stavolta però sembra non ci sia più nulla da fare. In occasione del Giubileo di Platino, la regina Elisabetta ha presenziato come di consueto alla cerimonia. Nonostante ciò, la sovrana d’Inghilterra non è stata in grado di prendere parte alle 5 giornate considerate prioritarie nella sua agenda. Con lo stupore del popolo britannico, infatti, la regina Elisabetta si è ritrovata costretta a disertare il Royal Ascot. Non tutti sanno cos’è il Royal Ascot. Si tratta della corsa di cavalli più famosa ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inaccade un vero e proprio dramma per moltissimi. Lanon riesce a farcela, incredibile È la prima volta che si verifica un evento del genere. Sin dal giorno dell’incoronazione non era mai successa una cosa così. Stavolta però sembra non ci sia più nulla da fare. In occasione del Giubileo di Platino, laha presenziato come di consueto alla cerimonia. Nonostante ciò, la sovrana d’non è stata in grado di prendere parte alle 5 giornate considerate prioritarie nella sua agenda. Con lo stupore del popolo britannico, infatti, lasi è ritrovata costretta a disertare il Royal Ascot. Non tutti sanno cos’è il Royal Ascot. Si tratta della corsa di cavalli più famosa ...

Pubblicità

paolocord : Ogni volta che rivedo il secondo goal di Diego Maradona all'Inghilterra rivedo i miei nonni, la loro vecchia TV nel… - andrea_doda : @ilsabino1994 @Filippo15056359 Storico e linguistico è un mito che loro stessi, con il glorioso isolamento e l'impe… - chiaracorazzari : RT @LFootball_: ?? Dall'Inghilterra arriva la notizia che @alessiarusso7 è intenzionata a non proseguire la sua carriera nel #ManchesterUnit… - LFootball_ : ?? Dall'Inghilterra arriva la notizia che @alessiarusso7 è intenzionata a non proseguire la sua carriera nel… - WILLY61997249 : @CampiMinati Fa capire l'imbarazzo del giornalismo italiano record nel nuoto berrettini vince in inghilterra ma ehi… -