«Indietreggerò solo per prendere la rincorsa… Mai per arrendermi!» (Di mercoledì 22 giugno 2022) La speranza e la voglia di farcela. Per Giovanni Allevi inizia una nuova fase. Pochi giorni fa, il pianista ha annunciato ai follower di avere un mieloma. «Combatterò lontano dal palco» ha fatto sapere, ricevendo tantissimi messaggi d'affetto da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo. Ora, torna sui social con un messaggio che è un vero e proprio regalo al suo pubblico. E che la dice lunga su come affronterà la sua battaglia. Giovanni Allevi, vita e carriera dell'enfant terrible della musica classica

Tumore, Giovanni Allevi commuove: 'Indietreggerò solo per prendere la rincorsa' Il compositore ha un mieloma ed è costretto a prendersi una pausa dalle scene per seguire le ...