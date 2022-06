Indennizzi alle aziende colpite dal Golden power? Palazzo Chigi dice no (Di mercoledì 22 giugno 2022) “No, non risulta”. Con queste parole nette, pronunciate al Sole 24 Ore, Roberto Chieppa, segretario generale della presidenza del Consiglio, ha escluso l’ipotesi di possibili misure di indennizzo in favore dei proprietari delle aziende su cui scattano il veto o prescrizioni che inducono a rinunciare a un operazione notificata ai sensi della normativa sui poteri speciali. Piuttosto, ha spiegato “aumentare la prevedibilità delle decisioni può consentire alle imprese di meglio orientare i propri investimenti e assumere scelte compatibili con l’interesse nazionale”. Negli ultimi giorni il tema degli Indennizzi è stato sollevato da Lea Montorsi, membro del consiglio di amministrazione di Robox, all’indomani della notizia – diffusa in Italia da Formiche.net – dell’esercizio dei poteri speciali da parte del presidente del Consiglio Mario ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) “No, non risulta”. Con queste parole nette, pronunciate al Sole 24 Ore, Roberto Chieppa, segretario generale della presidenza del Consiglio, ha escluso l’ipotesi di possibili misure di indennizzo in favore dei proprietari dellesu cui scattano il veto o prescrizioni che inducono a rinunciare a un operazione notificata ai sensi della normativa sui poteri speciali. Piuttosto, ha spiegato “aumentare la prevedibilità delle decisioni può consentireimprese di meglio orientare i propri investimenti e assumere scelte compatibili con l’interesse nazionale”. Negli ultimi giorni il tema degliè stato sollevato da Lea Montorsi, membro del consiglio di amministrazione di Robox, all’indomani della notizia – diffusa in Italia da Formiche.net – dell’esercizio dei poteri speciali da parte del presidente del Consiglio Mario ...

