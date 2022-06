In Italia oltre 960.000 lavoratori domestici, il 30% nel Nord - Ovest. L'85% sono donne, a Roma e in Lombardia il numero più alto (Di mercoledì 22 giugno 2022) 'Colf e badanti. I numeri che emergono dal 'Report 2022 dell'Osservatorio INPS sul Lavoro domestico in Italia'' organizzato da 'Nuova Collaborazione', associazione nazionale fondata a Torino nel 1969 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) 'Colf e badanti. I numeri che emergono dal 'Report 2022 dell'Osservatorio INPS sul Lavoro domestico in'' organizzato da 'Nuova Collaborazione', associazione nazionale fondata a Torino nel 1969 ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia mancano almeno 100 centri per l'ictus, che colpisce oltre 100mila persone ogni anno: ne servirebbero 300… - ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - ItaliaViva : I grillini sono finiti, Salvini è in crisi, Forza Italia deve decidere cosa fare e Meloni oltre un tot sembra non p… - Alfonso66869916 : @Corriere Draghi ha buon gioco con parlamentari pusillanimi terrorizzati da idea di andare a casa.Italia si avvia a… - jadestuxedo : RT @themoon_Lilo: Posso capire che in alcuni parti d'Italia sia considerata una cosa 'normale', e voglio capire quando accade che 'sfugga'.… -