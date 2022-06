In calendario per il 4 agosto la Discesa dei Piccoli Candelieri (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per tutte le informazioni è possibile scrivere a marco.dettori.ss@tiscali.it o recarsi nella sede dell'Intergremio negli orari in cui può essere consegnato il modulo. Condividi Fai clic qui per ... Leggi su sardegnadies (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per tutte le informazioni è possibile scrivere a marco.dettori.ss@tiscali.it o recarsi nella sede dell'Intergremio negli orari in cui può essere consegnato il modulo. Condividi Fai clic qui per ...

Pubblicità

LiberaIl : #LiberailFuturoFestival Tutte le attività in calendario, dal 27 giugno al 3 luglio, divise per giorni! ?… - europedirectER : #FondiUeER La Giunta regionale ha approvato, in relazione al @PorFesrER e al Fondo sociale europeo Plus, il calenda… - ElArgentoSorare : Per tutti quelli interessati, è appena uscito il calendario della nuova stagione della Lega Jupiler Pro League (22/… - mariomoroni : 'Mario, ricorda di essere FELICE quando ottieni un successo, non pensare solo come migliorare' Oggi mi sono preso… - UnioneSarda : #Sardegna - Calendario scolastico per l'Isola: si torna in aula il 14 settembre -