“Imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo” | il monito del presidente Xi

Ad oggi, la 'cosa buona', è che non si è schierato apertamente, o comunque 'più di tanto', dalla parte di Putin, pur avendo molto in comune e, complice la situazione 'aperta' di Taiwan, anche grande 'sintonia' rispetto al concetto di 'invasione' (in questo caso fortunatamente ancora 'teorica'). Tuttavia, visti gli stretti legami che storicamente li legano, in questi mesi Xi Jinping non ha mai fatto mancare i suoi giudizi – negativi – rispetto all'alleanza occidentale contro la Russia, dal giorno dopo l'invasione in Ucraina. Xi Jinping: "Imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo, sono un boomerang" Così oggi il leader cinese è tornato a dire la sua, commentando apertamente le sanzioni contro Mosca:

