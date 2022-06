“Imparare la lezione. Pandemia, cooperazione e diritto alla salute globale”: la conferenza in Senato sulla risposta alle emergenze sanitarie (Di mercoledì 22 giugno 2022) alla vigilia dell’edizione 2022 di Coopera, seconda conferenza Nazionale della cooperazione internazionale, il Network italiano salute globale, Aidos e Friends of the Global Fund Europe presentano il policy paper “Imparare la lezione, prevenire e affrontare le future pandemie per garantire la salute globale”. Nel documento si analizza la risposta data dalla comunità internazionale alla crisi pandemica di Covid-19. A fronte dell’incapacità, emersa a livello mondiale, di prevedere, prepararsi e rispondere efficacemente alle pandemie, è necessario proporre soluzioni efficaci per non farsi trovare impreparati di fronte alle prossime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)vigilia dell’edizione 2022 di Coopera, secondaNazionale dellainternazionale, il Network italiano, Aidos e Friends of the Global Fund Europe presentano il policy paper “la, prevenire e affrontare le future pandemie per garantire la”. Nel documento si analizza ladata dcomunità internazionalecrisi pandemica di Covid-19. A fronte dell’incapacità, emersa a livello mondiale, di prevedere, prepararsi e rispondere efficacementepandemie, è necessario proporre soluzioni efficaci per non farsi trovare impreparati di fronteprossime ...

Pubblicità

ilfattovideo : “Imparare la lezione. Pandemia, cooperazione e diritto alla salute globale”: la conferenza in Senato sulla risposta… - ScuolaLingue : Con #ScuolaInternazionalediLingue puoi imparare lo #spagnolo comodamente da casa tua: i nostri corsi di #online pre… - nicoletta_zeno : @mesunnyvelvet Il lettore di tedesco, durante la primissima lezione, ci ha detto 'non vi preoccupate per la pronunc… - GDCimino : @OGiannino Solo una stampa davvero prona può pensare che draghi sia abile stratega politico. La lezione non la rius… - liberismorisor1 : RT @antonluca_cuoco: però almeno avere memoria di questi 10 anni osceni e fatali al paese per imparare la lezione del grillismo -metastasi… -