Il XVI canto del Paradiso della Divina Commedia | e gli spiriti militanti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nel XVIdelDante Alighieri giunge nel quinto cielo di Marte, dove incontra gli, che formano una croce luminosa. In particolare Dante incontra l’anima di Cacciaguida. L’incontro tra Dante e Cacciaguida Nel quinto cielo delDante incontra lo spirito di Cacciaguida, che gli parla dell’origine nobilepropria famiglia. Nello stesso tempo Cacciaguida ribadisce come la nobiltà acquisita perda completamente qualunque valore, se non ottiene un ulteriore riscontro nella virtù dei discendenti. Le parole di Cacciaguida non saziano la curiosità di Dante. Il poeta vuole infatti saperne di più, ponendo alcune domande riguardanti la vita degli antenati di Cacciaguida e delle altre famiglie nobili di Firenze. La vita di ...