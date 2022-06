Il Talento di Mr Crocodile | il teaser trailer del film

(Di mercoledì 22 giugno 2022) IldelIldi Mr.regala le prime immagini delin arrivo il 27 ottobre nei cinema italiani. Il 27 ottobre arriverà nelle sale italiane ilIldi Mr., un racconto destinato a tutta la famiglia pieno di musica e buoni sentimenti. Nel video condiviso online si vede cosa accade quando un coccodrillo dal grandemusicale viene scoperto da un impresario e fa poi la conoscenza dei nuovi inquilini della casa in cui vive, con conseguenze esilaranti ed emozionanti. IlIldi Mr.è stato diretto da Will Speck e Josh Gordon. Tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, il ...

