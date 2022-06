Il supporto a Di Maio del ministro della Difesa ucraino: “Italia ha scelto la parte giusta della storia” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo la scissione dal Movimento 5 stelle Luigi Di Maio riceve il supporto del ministro della Difesa ucraino. Dmytro Kuleba ha scritto su Twitter di essere grato all’inquilino della Farnesina “per la sua integrità”. Kuleba ha ribadito che aiutando Kyiv a difendersi “l’Italia ha scelto la parte giusta della storia” e che oggi “negare il sotegno all’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra”. Anche un altro dei consiglieri più stretti di Zelensky, Mykhailo Podolyak, è intervenuto sulla questione definendo la scelta di lasciare il movimento “un atto forte di Luigi Di Maio, un leader che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo la scissione dal Movimento 5 stelle Luigi Diriceve ildel. Dmytro Kuleba ha scritto su Twitter di essere grato all’inquilinoFarnesina “per la sua integrità”. Kuleba ha ribadito che aiutando Kyiv a difendersi “l’hala” e che oggi “negare il sotegno all’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra”. Anche un altro dei consiglieri più stretti di Zelensky, Mykhailo Podolyak, è intervenuto sulla questione definendo la scelta di lasciare il movimento “un atto forte di Luigi Di, un leader che ...

