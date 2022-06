Il successo di Le Pen e Mélenchon e il ritorno ai fondamentali della politica (Di mercoledì 22 giugno 2022) Consiglierei maggiore cautela nel giudicare il risultato delle elezioni legislative francesi. Emmanuel Macron ha sicuramente subito una sconfitta, tanto più importante se la si inquadra nel meccanismo elettorale maggioritario della V Repubblica. Ma Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon hanno ottenuto (se è consentita una definizione un po’ contorta) un successo non vittorioso. Certo, la stabilità non è assicurata, ma non è la prima volta che la Francia si è trovata in situazioni analoghe, non solo durante la IV Repubblica, ma anche nella V, voluta da Charles De Gaulle, la Repubblica che avrebbe dovuto sventare per sempre la perenne precarietà del sistema politico nell’immediato dopoguerra, sono sorti problemi imprevisti come la coabitazione (ovvero la ripartizione del potere) tra un presidente della Repubblica e un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Consiglierei maggiore cautela nel giudicare il risultato delle elezioni legislative francesi. Emmanuel Macron ha sicuramente subito una sconfitta, tanto più importante se la si inquadra nel meccanismo elettorale maggioritarioV Repubblica. Ma Marine Le Pen e Jean-Luchanno ottenuto (se è consentita una definizione un po’ contorta) unnon vittorioso. Certo, la stabilità non è assicurata, ma non è la prima volta che la Francia si è trovata in situazioni analoghe, non solo durante la IV Repubblica, ma anche nella V, voluta da Charles De Gaulle, la Repubblica che avrebbe dovuto sventare per sempre la perenne precarietà del sistema politico nell’immediato dopoguerra, sono sorti problemi imprevisti come la coabitazione (ovvero la ripartizione del potere) tra un presidenteRepubblica e un ...

