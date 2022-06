Il ritorno di Serena Williams: di nuovo in campo dopo quasi un anno (Di mercoledì 22 giugno 2022) A settembre spegnerà 41 candeline Serena Williams sta tornando. Nelle scorse settimane ha annunciato che giocherà la terza prova dello Slam, ovvero Wimbledon. Prima di calpestare i prati londinesi, dove ha vinto più volte è tornata a giocare, dopo quasi un anno di distanza a Eastbourne. La sua ultima apparizione risale infatti a Wimbledon 2021 dove si era anche infortunata. È ritornata pr molti per dar caccia a quel fatidico Slam numero 24. Per riprendere confidenza con il gioco è scesa in campo in doppio con la nuova numero 3 del mondo, la tunisina One Jabeur. Le due hanno subito vinto ma c’era tanta curiosità per la forma fisica e per la tenuta della campionessa americana che a settembre spegnerà 41 candeline. Certo non mancano alcune difficoltà nei movimenti, ma di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) A settembre spegnerà 41 candelinesta tornando. Nelle scorse settimane ha annunciato che giocherà la terza prova dello Slam, ovvero Wimbledon. Prima di calpestare i prati londinesi, dove ha vinto più volte è tornata a giocare,undi distanza a Eastbourne. La sua ultima apparizione risale infatti a Wimbledon 2021 dove si era anche infortunata. È ritornata pr molti per dar caccia a quel fatidico Slam numero 24. Per riprendere confidenza con il gioco è scesa inin doppio con la nuova numero 3 del mondo, la tunisina One Jabeur. Le due hsubito vinto ma c’era tanta curiosità per la forma fisica e per la tenuta della campionessa americana che a settembre spegnerà 41 candeline. Certo non mancano alcune difficoltà nei movimenti, ma di ...

Pubblicità

Ziedbenhenda : RT @SkySport: Serena Williams torna dopo un anno e vince in doppio a Eastbourne. Foto #SkySport #SkyTennis #SerenaWilliams - GianniVaretto : RT @SkySport: Serena Williams torna dopo un anno e vince in doppio a Eastbourne. Foto #SkySport #SkyTennis #SerenaWilliams - SkySport : Serena Williams torna dopo un anno e vince in doppio a Eastbourne. Foto #SkySport #SkyTennis #SerenaWilliams - ColucciLc : RT @sportli26181512: Serena Williams torna dopo un anno e vince in doppio a Eastbourne. Foto: La statunitense è tornata in campo 357 giorni… - sportli26181512 : Serena Williams torna dopo un anno e vince in doppio a Eastbourne. Foto: La statunitense è tornata in campo 357 gio… -