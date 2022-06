Il rimedio naturale che annienta i batteri in bocca, e compie tanti altri “miracoli” (Di mercoledì 22 giugno 2022) La medicina tradizionale indiana, l’ayurvèda, considerava l’olio di sesamo una vera panacea. Gli antichi indiani utilizzavano quest’olio per i massaggi, per rinforzare i capelli e per sanare lo stomaco. E poi… anche come rimedio naturale per annientare i batteri nella bocca. Sì, avete capito bene. Da più di tremila anni in India utilizzano questo olio come fosse un collutorio. E oggi alcuni medici hanno rivalutato tale pratica, promuovendola come un’ottima alternativa alle soluzioni medicamentose a base di alcol. Igiene orale con dell’olio? Si può… (Pixabay) – www.curiosauro.itUn rimedio naturale per annientare i batteri della bocca Non è uno scherzo, vi stiamo proponendo di sperimentare l’uso di un collutorio ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 22 giugno 2022) La medicina tradizionale indiana, l’ayurvèda, considerava l’olio di sesamo una vera panacea. Gli antichi indiani utilizzavano quest’olio per i massaggi, per rinforzare i capelli e per sanare lo stomaco. E poi… anche comeperre inella. Sì, avete capito bene. Da più di tremila anni in India utilizzano questo olio come fosse un collutorio. E oggi alcuni medici hanno rivalutato tale pratica, promuovendola come un’ottima alternativa alle soluzioni medicamentose a base di alcol. Igiene orale con dell’olio? Si può… (Pixabay) – www.curiosauro.itUnperre idellaNon è uno scherzo, vi stiamo proponendo di sperimentare l’uso di un collutorio ...

