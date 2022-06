'Il Rayo Vallecano sfida la Salernitana: pronta un'offerta per Cavani' (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Salernitana punta Edinson Cavani . Il nome del Matador, iniziato a circolare nell'orbita dei granata dopo la conquista della salvezza, ha "diviso" il presidente Iervolino e l'allora ds Walter ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lapunta Edinson. Il nome del Matador, iniziato a circolare nell'orbita dei granata dopo la conquista della salvezza, ha "diviso" il presidente Iervolino e l'allora ds Walter ...

Pubblicità

sportli26181512 : 'Il Rayo Vallecano sfida la Salernitana: pronta un'offerta per Cavani': Secondo 'Marca' la terza squadra di Madrid… - cn1926it : Il futuro di #Cavani non sembra essere in #Italia: può sbarcare in #Liga - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Si complica il sogno Cavani, l'attaccante è stato proposto al Rayo Vallecano - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Si complica il sogno Cavani, l'attaccante è stato proposto al Rayo Vallecano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Si complica il sogno Cavani, l'attaccante è stato proposto al Rayo Vallecano -