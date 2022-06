Il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta | «40 punti l’obiettivo minimo La linea resta la stessa»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) All’Atalanta è stato presentato ufficialmente alla stampa Tony D’Amico, il. Viene dall’Hellas Verona e sostituisce Sartori. Insieme a lui parla anche Lee Congerton, responsabile per lo sviluppo internazionale dell’area sport. Di seguito le dichiarazioni di D’Amico, così come riportate da Tuttomercatoweb. «Il percorso che ho fatto a Verona mi resterà sempre dentro, ringrazio il presidente Setti che mi ha dato una grande opportunità, ora si aprirà un’altra avventura» «Sono sempre stato un estimatore del modello Atalanta, vogliamo svilupparlo e ampliarlo. La squadra è competitiva e forte, poi i risultati possono essere visti in modi differenti. Per me quello che ha fatto l’Atalanta è un grande risultato. Abbiamo un grande allenatore e una società che vuole investire e crescere, ...

