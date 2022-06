Il Manchester United aprirà i colloqui con il Watford su Daniel Bachmann (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 18:03:10 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il nuovo regime di Erik ten Hag all’Old Trafford deve ancora iniziare seriamente i suoi piani di rafforzamento del trasferimento estivo, ma il Manchester United potrebbe essere in linea per fare una mossa per il portiere della nazionale austriaca Daniel Bachmann per dare il via alle cose sotto la guida dell’allenatore olandese. I rapporti tramite l’insider di trasferimento Fabrizio Romano suggeriscono che Bachmann è ora sullo schermo radar dello United per assumere un ruolo di riserva per il primo colpo stopper David De Gea, con gli Hornets disposti ad ascoltare offerte che riguardano solo un accordo completo per il 27- anni. Il Manchester ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 18:03:10 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il nuovo regime di Erik ten Hag all’Old Trafford deve ancora iniziare seriamente i suoi piani di rafforzamento del trasferimento estivo, ma ilpotrebbe essere in linea per fare una mossa per il portiere della nazionale austriacaper dare il via alle cose sotto la guida dell’allenatore olandese. I rapporti tramite l’insider di trasferimento Fabrizio Romano suggeriscono cheè ora sullo schermo radar delloper assumere un ruolo di riserva per il primo colpo stopper David De Gea, con gli Hornets disposti ad ascoltare offerte che riguardano solo un accordo completo per il 27- anni. Il...

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Il Chelsea chiama Rabiot, Tuchel vorrebbe il francese corteggiato anche da Manchester United e Psg'?… - CB_Ignoranza : Era il 2016 e Klopp aveva deciso di commentare così il trasferimento di Pogba al Manchester United. Sono passati 6… - Ekremkonur : ?? Vitinha ?? PSG ? ?? Arsenal ? #AFC ?? Manchester United ? #MUFC - sportli26181512 : ManUtd, ten Hag vuole rilanciare un giocatore! Cambia il futuro dopo il flop: Non è andata benissimo l'avventura di… - Moncadismoo : RT @Pirichello: @massimilianodu Dimmi che sei nato nel 2008 senza dirmi che non sei nato nel 2008 “Ibra al Barça non vide mai la pelota”… -