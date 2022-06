Il M5S si spacca, Di Maio annuncia l’addio: “Uno non vale l’altro” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Lascio il Movimento 5 Stelle. Da oggi inizia un nuovo percorso”. Luigi Di Maio annuncia l’addio al Movimento 5 Stelle e certifica la scissione dalla formazione guidata da Giuseppe Conte. “Quella di oggi è una scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle, lasciamo quella che non sarà più la prima forza politica in Parlamento”, ha detto il ministro degli Esteri. “Ringrazio il Movimento, che in questi anni mi ha dato tanto, ma anch’io credo di aver dato il massimo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina mettendo in chiaro: “Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale. Ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l’odio, il populismo, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Lascio il Movimento 5 Stelle. Da oggi inizia un nuovo percorso”. Luigi Dial Movimento 5 Stelle e certifica la scissione dalla formazione guidata da Giuseppe Conte. “Quella di oggi è una scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti altri colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle, lasciamo quella che non sarà più la prima forza politica in Parlamento”, ha detto il ministro degli Esteri. “Ringrazio il Movimento, che in questi anni mi ha dato tanto, ma anch’io credo di aver dato il massimo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina mettendo in chiaro: “Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale. Ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l’odio, il populismo, ...

Pubblicità

RachieleBruno : Polvere di stelle. Il #M5S si spacca #DiMaioOut porta con sé una sessantina di parlamentari w fonda #InsiemePerIlFuturo . - alvise_polo : RT @creuscher: Penso che ne #DiMaio ne #GiuseppeConte siano dei leader che meritano questo titolo: mancano non solo di idee per il futuro d… - DinoGranata : L'Ucraina spacca il governo. Di Maio lascia il M5S: 'Basta ambiguità'. - SecondoPiano : L'Ucraina spacca il governo. Di Maio lascia il M5S: 'Basta ambiguità'. - alfanosici : RT @creuscher: Penso che ne #DiMaio ne #GiuseppeConte siano dei leader che meritano questo titolo: mancano non solo di idee per il futuro d… -