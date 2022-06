Il governo proroga fino a settembre gli sconti sulle bollette di luce e gas Sinora stanziati 30 miliardi contro il caro energia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri ha deciso dire anche al terzo trimestre del 2022 le misure per contenere i prezzi delledie gas e le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. L’Iva applicata allerimane quindi al 5% mentre ulteriori sgravi sono previste per le fasce più deboli della popolazione. “Oggi abbiamoto per il prossimo trimestre le misure a sostegno di imprese e famiglie”il“un ulteriore conferma dell’impegno del. A breve ci sarà un altro provvedimento per il contenimento dei prezzi dei carburanti, per contenere i prezzi. Ci sarà un provvedimento a parte da parte dei ministeri competenti”, lo ha detto il ministro della Famiglia Elena Bonetti ...