Il giorno dell’esame di maturità e il ritorno delle prove scritte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alle otto di questa mattina il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi comincia le procedure per dare il via all’esame di Stato 2022. Premendo il tasto «invio» del computer manda a tutte le scuole la chiave digitale numerica che dà accesso al plico criptato che contiene le sette tracce della prima prova. E 520mila studenti potranno leggere le tracce dei temi e cominciare la loro prova di maturità. Che torna in forma scritta dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. E sarà anche una maturità senza mascherina, visto che in extremis la settimana scorsa il governo ha cancellato l’obbligo di portarla durante le prove: anche agli scritti i candidati potranno stare a bocca e naso scoperti. Secondo i primi dati elaborati dal ministero, ha ottenuto l’ammissione il 96,2% dei 539mila studenti dell’ultimo anno delle scuole ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alle otto di questa mattina il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi comincia le procedure per dare il via all’esame di Stato 2022. Premendo il tasto «invio» del computer manda a tutte le scuole la chiave digitale numerica che dà accesso al plico criptato che contiene le sette tracce della prima prova. E 520mila studenti potranno leggere le tracce dei temi e cominciare la loro prova di. Che torna in forma scritta dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. E sarà anche unasenza mascherina, visto che in extremis la settimana scorsa il governo ha cancellato l’obbligo di portarla durante le: anche agli scritti i candidati potranno stare a bocca e naso scoperti. Secondo i primi dati elaborati dal ministero, ha ottenuto l’ammissione il 96,2% dei 539mila studenti dell’ultimo annoscuole ...

Pubblicità

Claire99595694 : @flatlinejade Il giorno prima dell’esame orale della maturità ero andata al concerto dei Coldplay a Milano (vivo in… - bsckeat : pov escono le tracce su tiktok il giorno stesso dell’esame - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: In #Liguria oltre 12mila i #maturandi, 6.731 a #Genova, che domani sosterranno la prima prova dell'esame di maturità. Gio… - gippinoo : ho perso la carta di identità il giorno dell’esame VAMO RAGAAAAA - atonfnr : la mia vita non ha senso, è la seconda volta che mi viene la febbre quest'anno (cosa che non capitava da tipo 5 ann… -