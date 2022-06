Il fratello di Emanuela Orlandi: ho elementi decisivi, siamo ad una svolta. E cita messaggi Whatsapp (Di mercoledì 22 giugno 2022) Assicura di avere in mano “elementi decisivi” sulla vicenda di sua sorella, Emanuela Orlandi. E cita messaggi Whatsapp di persone vicino al Papa che parlano della giovane scomparsa nell’83. “siamo ad un punto di svolta. Io e l’avvocato abbiamo elementi in mano che possono aiutarci con certezza a capire che cosa è successo. Però – dice Pietro Orlandi – ci serve la collaborazione di persone anche che lavorano in Vaticano, che sono a conoscenza di questo fatto, che si liberino la coscienza e che abbiamo il coraggio di non rimanere nell’anonimato. Abbiamo bisogno di loro”. Appena prima dell’inizio del sit-in per commemorare Emanuela Orlandi in Largo Giovanni XXIII, a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Assicura di avere in mano “” sulla vicenda di sua sorella,. Edi persone vicino al Papa che parlano della giovane scomparsa nell’83. “ad un punto di. Io e l’avvocato abbiamoin mano che possono aiutarci con certezza a capire che cosa è successo. Però – dice Pietro– ci serve la collaborazione di persone anche che lavorano in Vaticano, che sono a conoscenza di questo fatto, che si liberino la coscienza e che abbiamo il coraggio di non rimanere nell’anonimato. Abbiamo bisogno di loro”. Appena prima dell’inizio del sit-in per commemorarein Largo Giovanni XXIII, a ...

