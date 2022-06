Il dopo Morata parla ancora spagnolo e ha causato dolore alla Juve (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alvaro Morata non farà parte della Juve del futuro, ma il suo rimpiazzo potrebbe comunque arrivare dalla Spagna che ancora lo ama. Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus non è stato sicuramente dei più positivi, quindi il ragazzo spagnolo ha dimostrato a tutti i suoi limiti che ha maturato nel corso degli anni, tanto è vero che è stato in tantissime occasioni rimandato al mittente da tutte le squadre che lo hanno acquistato, in particolar modo da quell’Atletico Madrid e che l’aveva praticamente regalato in prestito alla Signora per due stagioni, ma ormai l’accordo è arrivato alla fine è dunque si sta cercando un nuovo possibile acquisto da poter inserire nell’attacco di Madama. Alvaro Morata ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alvaronon farà parte delladel futuro, ma il suo rimpiazzo potrebbe comunque arrivare dSpagna chelo ama. Il ritorno di Alvarontus non è stato sicuramente dei più positivi, quindi il ragazzoha dimostrato a tutti i suoi limiti che ha maturato nel corso degli anni, tanto è vero che è stato in tantissime occasioni rimandato al mittente da tutte le squadre che lo hanno acquistato, in particolar modo da quell’Atletico Madrid e che l’aveva praticamente regalato in prestitoSignora per due stagioni, ma ormai l’accordo è arrivatofine è dunque si sta cercando un nuovo possibile acquisto da poter inserire nell’attacco di Madama. Alvaro...

