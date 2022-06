Il conto salato dell’Ue per “finanziare” la guerra di Putin (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il fatto che l’Europa stia pagando un conto salato in termini di approvvigionamenti energetici alla Federazione Russa contribuendo a finanziare la guerra in Ucraina è noto fin dalle prime ore dell’invasione del 24 febbraio scorso. Ma solo nelle ultime settimane stanno venendo allo scoperto le grandi dimensioni di un fenomeno che è la conseguenza diretta della dipendenza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il fatto che l’Europa stia pagando unin termini di approvvigionamenti energetici alla Federazione Russa contribuendo alain Ucraina è noto fin dalle prime ore dell’invasione del 24 febbraio scorso. Ma solo nelle ultime settimane stanno venendo allo scoperto le grandi dimensioni di un fenomeno che è la conseguenza diretta della dipendenza InsideOver.

Pubblicità

antonio_randino : RT @OrtigiaP: Contraddizioni suicide di un mondo globalizzato..Prima delocalizziamo e deleghiamo per profitto, poi ci accorgiamo che il con… - Katarinatosamja : RT @OrtigiaP: Contraddizioni suicide di un mondo globalizzato..Prima delocalizziamo e deleghiamo per profitto, poi ci accorgiamo che il con… - GIUSEPPERANDO7 : RT @OrtigiaP: Contraddizioni suicide di un mondo globalizzato..Prima delocalizziamo e deleghiamo per profitto, poi ci accorgiamo che il con… - FiorellaPero : RT @OrtigiaP: Contraddizioni suicide di un mondo globalizzato..Prima delocalizziamo e deleghiamo per profitto, poi ci accorgiamo che il con… - v3rd3acqua : RT @OrtigiaP: Contraddizioni suicide di un mondo globalizzato..Prima delocalizziamo e deleghiamo per profitto, poi ci accorgiamo che il con… -