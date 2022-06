Il commerciante derubato dei suoi topazi | valgono un milione di euro

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Si sarebbe allontanato per prendere una terza pietra da vendere ai due uomini appena conosciuti. Ma, al suo ritorno, non avrebbe trovato né i gioielli né i presunti acquirenti, almeno secondo il suo racconto. Truffa milionaria a Milano...

TuttoSuMilano : La #truffa da 1 milione di euro a #Milano: commerciante derubato dei suoi topazi -

MilanoToday.it

La truffa da 1 milione di euro a Milano: commerciante derubato dei suoi topazi Un commerciante 47enne di origini americane ha denunciato di essere stato derubato durante un appuntamento con due falsi acquirenti conosciuti su Instagram. In corso indagini sui filmati delle telecam ...L'appuntamento in un albergo. Due pietre preziose sul tavolo. Il proprietario che si allontana per qualche secondo e al ritorno trova una bruttissima sorpresa. La notte scorsa, un quarantasettenne di ...