Il colosso energetico tedesco Rwe si prepara per il ritorno al carbone Bloccati i prepensionamenti degli addetti alle vecchie centrali

(Di mercoledì 22 giugno 2022) IlRwe si adegua al disegno del governodi impiegare di più lee ferma iin programma. Un portavoce del gruppo ha dichiarato alla Rhenischen Post che saranno nuovamente coperte diverse centinaia di posti con personale già formato, o da assumere sul mercato. La Rwe Power AG dispone di tre gruppi dicon una capacità di oltre 300 megawatt –Niederau?em E ed F e Neurath C– che fungono da riserva di sicurezza pronta all’impiego e che, per decisione del governo potrebbero ripartire. Il Ministro dell’economia Robert Habeck (Verdi), per sopperire al calo delle forniture russe, vuole risparmiare gas e usarlo per riempire le riserve. Intende perciò ridurre l’uso del combustibile per i fabbisogni energetici ...

Pubblicità

OsservatorioRus : ?????? #Rosenergoatom, azienda operatrice delle centrali nucleari russe sotto l’egida del colosso statale #Rosatom, h… - callmefree1 : L’Europa sta commettendo un suicidio energetico: parla il capo del colosso russo del petrolio Rosneft - - OsservatorioRus : ???????? Il colosso energetico russo #Gazprom ha deciso di chiudere gradualmente i rubinetti alla #Germania, riducendo… - ilbisa2 : L’Europa sta commettendo un suicidio energetico: parla il capo del colosso russo del petrolio Rosneft - KTonkova : C'è Kostyantyn Zhevago, entrato nella lista Forbes come il più giovane miliardario d'Europa, e, più tardi, nella l… -

Il Fatto Quotidiano

Forti vendite sul compartoin scia al crollo del petrolio; il Brent è sceso sotto i 110 ... Jp Morgan ha tagliato il rating sul titolo deldell'acciaio a "neutral" da "overweight". ...Mai ilrusso aveva toccato livelli di fatturato così elevati nella sua storia e le sanzioni occidentali non lo mettono in ginocchio. Standar&Poors Global market intelligence ... Il colosso energetico tedesco Rwe si prepara per il ritorno al carbone La notizia è arrivata già qualche giorno fa: Gazprom, il colosso energetico russo, ha ridotto l'esportazione di gas verso i Paesi europei, con un taglio delle ...Non il caldo estivo che sta facendo sudare le imprese europee. Si teme che in Europa la mancanza di gas russo provochi un terremoto ...