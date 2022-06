Il cimitero monumentale di Monreale si rifà il look | in arrivo un milione e 308 mila euro | ecco come sarà

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ancora finanziamenti insu. Stavolta a beneficiarneil. Une 308di fondi regionali sono stati destinati per dare nuovo decoro ad un sito d’interesse storico-culturale, progettato nel 1875 dall’architetto Filippo Basile. Il progetto, redatto dall’Ufficio speciale progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, è firmato dall’architetto Antonella Italia che è stata collaborata dall’architetto Finella Badagliacca dell’ufficio tecnico comunale e dagli studenti dell’Istituto tecnico per geometri Rutelli di Palermo. L’intervento prevede il restauro dei due locali all’ingresso, degli affreschi e del muro di cinta, oltre al recupero del monumento di Santa Rosalia, la pavimentazione dei ...

MONREALE - Un milione e 308 mila euro di fondi regionali per dare nuovo decoro al cimitero monumentale di Monreale. Un sito d'interesse storico - culturale, progettato nel 1875 dall'architetto Filippo Basile. Il progetto, redatto dall'Ufficio speciale progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, è firmato dall'architetto Antonella Italia che è stata collaborata dall'architetto Finella Badagliacca dell'ufficio tecnico comunale e dagli studenti dell'Istituto tecnico per geometri Rutelli di Palermo. L'intervento prevede il restauro dei due locali all'ingresso, degli affreschi e del muro di cinta, oltre al recupero del monumento di Santa Rosalia, la pavimentazione.