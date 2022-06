Il Carditello Festival celebra la rinascita della Reggia borbonica con Elisa | Alice e De Crescenzo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un vero e proprio inno alla bellezzaCampania Felix e una grande festa popolare perre lacon tanti artisti e ospiti d’eccezione. Il Real Sito di(San Tammaro, Caserta) è pronto ad ospitare ilche, da sabato 2 luglio a sabato 30 luglio 2022, animerà il sito borbonico con concerti e spettacoli live, integrando l’offerta culturale e i percorsi nei boschi. Dopo essere stato considerato per decenni il simbolo del degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi, e dopo aver resistito alle ferite del tempo ecriminalità organizzata, oggiè un modello di riscatto per l’intera comunità, aperto a famiglie, bambini e ...

Iltorna, dal 2 al 30 luglio 2022, con tanti artisti e ospiti d'eccezione. Un vero e proprio inno alla bellezza della Campania Felix per celebrare la rinascita della Reggia borbonica "...Durante l'evento, che rientra nell'ambito delInternazionale del Sannio e della Valle ... promosso da ECOS e realizzato, in collaborazione con la Fondazione Real Sito die la ...Il Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta) è pronto ad ospitare il Carditello Festival che, da sabato 2 luglio a sabato 30 luglio 2022, animerà il sito borbonico con concerti e spettacoli live, ...In programma, dal 2 al 30 luglio nel Real Sito di Carditello, anche lo spettacolo Passione Live dedicato alla musica napoletana e la prima opera popolare sulla storia di Carditello ...