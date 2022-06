Il campione del mondo di pizza napoletana contemporanea viene da Scampia: Vincenzo Capuano sul tetto del mondo della pizza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vincenzo Capuano – Il campione del mondo di pizza napoletana contemporaneaVincenzo Capuano 33 anni ( nella foto ) è il primo classificato per il campionato mondiale di pizza contemporanea. Premiato da Antimo Caputo del Mulino Caputo nella splendida cornice della rotonda Diaz durante il pizza Village , Già nel 2018 è salito sull’ambito podio secondo solo al pizzaiolo Peppe Cutraro primo classificato, ma questa volta , come da tanti pronosticato, il primo sul tetto del mondo è lui. Questo è stato l’anno ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 22 giugno 2022)– Ildeldi33 anni ( nella foto ) è il primo classificato per il campionato mondiale di. Premiato da Antimo Caputo del Mulino Caputo nella splendida cornicerotonda Diaz durante ilVillage , Già nel 2018 è salito sull’ambito podio secondo solo aliolo Peppe Cutraro primo classificato, ma questa volta , come da tanti pronosticato, il primo suldelè lui. Questo è stato l’anno ...

