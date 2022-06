Il calciomercato è pronto a partire | alle 17 00 siamo LIVE con Nicolò Schira

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | Marcos Antonio è sbarcato questa mattina a Roma, pronto per firmare con la @OfficialSSLazio… - news24_inter : #Mkhitaryan è pronto per l'#Inter ?? - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, pronto l'assalto a due centrocampisti ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - CalcioNews24 : Il #Napoli pronto ad accelerare per #Tameze - MilanLiveIT : ?? Tre squadre della #SerieA vogliono Caldara ?? Milan pronto a valutare offerte ?? #MercatoMilan #Calciomercato -

IlNapolista

La trattativa con lo Spezia è già stata avviata e per cercare di ottenere il sì del club ligure il dt Davide Vagnati èa inserire un giocatore come contropartita tecnica. Si tratta di Demba ......è al lavoro in queste settimane per definire il mercato da portare avanti durante il... Sull'uruguaiano, però, ci sarebbe l'interesse anche del River Plate, che sarebbead offrirgli ... Calciomercato.com: un fondo arabo pronto a investire 350 milioni per rilevare la Fiorentina - ilNapolista Colpaccio in vista in casa Juventus, pronta a mettere le mani sul gioiello di Serie A: si chiude con lo scambio."Quando Berlusconi si mette in un contesto, difficilmente sbaglia" L'ex direttore generale della Juve Luciano Moggi in un'intervista a Il Cittadino scommette sul Monza, pronto ad esordire in Serie A n ...