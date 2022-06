Il blocco di Kaliningrad, Mosca avverte: «La risposta non sarà diplomatica». La Germania respinge le minacce (Di mercoledì 22 giugno 2022) «La possibile risposta alle restrizioni imposte dalla Lituania al transito delle merci nella regione di Kaliningrad sarà pratica e non diplomatica». Sono le dure parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax. Ci sarebbero in gioco diverse opzioni, la decisione specifica è ancora in fase di valutazione. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto si apprende dall’agenzia russa Tass, ha spiegato che non vi è un protocollo prestabilito dalla Russia per rispondere a questo tipo di sanzioni. Ma, ha specificato, «la cosa principale per noi qui è rispondere a tali passaggi ostili e non rispettare alcuna scadenza». Nei giorni scorsi, oltre a definirli «senza precedenti», Peskov si è detto convinto che questo tipo di divieti adottati dall’Unione europea siano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) «La possibilealle restrizioni imposte dalla Lituania al transito delle merci nella regione dipratica e non». Sono le dure parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax. Ci sarebbero in gioco diverse opzioni, la decisione specifica è ancora in fase di valutazione. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto si apprende dall’agenzia russa Tass, ha spiegato che non vi è un protocollo prestabilito dalla Russia per rispondere a questo tipo di sanzioni. Ma, ha specificato, «la cosa principale per noi qui è rispondere a tali passaggi ostili e non rispettare alcuna scadenza». Nei giorni scorsi, oltre a definirli «senza precedenti», Peskov si è detto convinto che questo tipo di divieti adottati dall’Unione europea siano ...

