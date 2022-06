Il biliardino è salvo! Ecco le rassicurazioni con spiegazione delle Dogane | “Rilevante nella cultura e tradizione degli italiani”

Pubblicità

salvo_dieseltec : RT @Cazzaccimiei1: 2 anni in cui vi siete affidati alle decisioni 'scientifiche' di gente che crede che il biliardino crei dipendenza e sia… -

Ricordo ancora il giorno che che l'ho conosciuto: stavamo in oratorio a giocare ae non ce lo siamo filati di pezza. Alla prima parolaccia che ha detto, siamo rimasti tutti zitti: primo ...Stava giocando acon un'amica nell'unico punto di ritrovo per i ragazzi di tutta la zona ... Lui si chinò per prenderli e così fu colpito, non riuscendosi a mettere in. 'A volte mi ...No, il biliardino, no! In un'estate già per tanti aspetti problematica la minaccia al biliardino - detto altrimenti calcio-balilla o anche calcetto - appare come una franca esagerazione. Proprio nei g ...MICHELE MININNI - Il calciobalilla in spiaggia è proprio l'estate. Da quest’anno, secondo una nuova norma, è stato regolamentato pure il biliardino. Chi, titolare di lido, vuole offrire il calciobalil ...