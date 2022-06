Il bilancio della GdF racconta l'Italia dei furbetti (dal reddito di cittadinanza agli sprechi di Stato) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sei miliardi volati via in frodi, sprechi e corruzione: a tanto ammonta il denaro sottratto alle casse pubbliche in un anno e mezzo, tra il primo gennaio 2021 e il 31 maggio di quest’anno. Lo rivela il bilancio della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 248esimo anniversario del corpo: truffe e sprechi hanno riguardato sia fondi statali sia risorse provenienti dall’Unione europea, oltre alla spesa sanitaria e assistenziale, ai fondi bancari assistiti da garanzia, agli appalti e anche al reddito di cittadinanza. In totale sono state denunciate 45.700 persone e inviate 7.600 segnalazioni alla Corte dei Conti, per un danno alle casse dello Stato di 3,5 miliardi. In dettaglio, dei sei miliardi quantificati dalla Guardia di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sei miliardi volati via in frodi,e corruzione: a tanto ammonta il denaro sottratto alle casse pubbliche in un anno e mezzo, tra il primo gennaio 2021 e il 31 maggio di quest’anno. Lo rivela ilGuardia di Finanza, reso noto in occasione del 248esimo anniversario del corpo: truffe ehanno riguardato sia fondi statali sia risorse provenienti dall’Unione europea, oltre alla spesa sanitaria e assistenziale, ai fondi bancari assistiti da garanzia,appalti e anche aldi. In totale sono state denunciate 45.700 persone e inviate 7.600 segnalazioni alla Corte dei Conti, per un danno alle casse dellodi 3,5 miliardi. In detto, dei sei miliardi quantificati dalla Guardia di ...

