I neonazisti della Pianura Pontina che volevano "macellare" i poliziotti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Avevano diffuso volantini come quello su cui una persona incappucciata taglia la gola a un poliziotto in divisa, con la scritta "Slaughter pigs" ossia "macelliamo i maiali" e in casa avevano simboli esoterici riconducibili a una associazione terroristica suprematista statunitense, AtomWaffen Division, che promuove ideologie nazifasciste e discriminatorie. La polizia di Latina ha arrestato due ventenniresidenti nei comuni di Terracina e Fondi, che devono rispondere in concorso di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in quanto avevano divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e fascista, nonché sentimenti di odio razziale ed etnico. La ...